Месси: у сборной Аргентины есть долг перед самими собой 

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает "Советский спорт".
"У нас есть долг перед самими собой. Болельщикам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную", — цитирует слова футболиста Diario Sport.
Месси также добавил, что команда будет делать все для победы.
"Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующим образом", — добавил Месси.
Ранее игрок выразил желание сыграть в товарищеском матче против Испании.