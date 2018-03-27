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В Австралии опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018
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В Австралии опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Австралии Джули Бишоп опровергла появившуюся в СМИ информацию о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России официальной Канберрой. Об этом сообщает Championat.com.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бишоп, говоря о санкциях против России из-за «дела Скрипаля», заявила о бойкоте австралийскими чиновниками ЧМ-2018.
Министр подчеркнула, что ее слова были неправильно интерпретированы.
«Это неправда. Правительство не рассматривает возможность бойкота чемпионата мира», — заверила она.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности приняли в США, Канаде и ряде европейских стран. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов, которые были идентифицированы как «незаявленные разведчики».
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