В Австралии опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018

Глава МИД Австралии Джули Бишоп опровергла появившуюся в СМИ информацию о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России официальной Канберрой. Об этом сообщает Championat.com.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бишоп, говоря о санкциях против России из-за «дела Скрипаля », заявила о бойкоте австралийскими чиновниками ЧМ-2018.

«Это неправда. Правительство не рассматривает возможность бойкота чемпионата мира», — заверила она. Министр подчеркнула, что ее слова были неправильно интерпретированы.

После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности приняли в США, Канаде и ряде европейских стран. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов, которые были идентифицированы как «незаявленные разведчики».