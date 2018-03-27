«Реал» продал 76000 билетов на матч с «Ювентусом» за 8 минут

Мадридский "Реал" в понедельник утром открыл продажу билетов на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" и уже через восемь минут продажи были завершены. Билеты на ответный поединок просто-напросто были раскуплены.

Таким образом, на домашнем стадионе мадридцев "Сантьяго Бернабеу" ожидается аншлаг, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанское издание Marca. Из них 76000 проданы поклонникам "Королевского клуба", а еще 4000 –фанатам "Юве".

Напомним, что первый поединок команд состоится в итальянском Турине 3 апреля, а ответная игра в Мадриде пройдет 11 апреля. Известно, что стадион "Ювентус-Арена" также будет забит под завязку.