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«Авангард» объявил об уходе Лемтюгова
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«Авангард» объявил об уходе Лемтюгова 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Отмечается, что игрок расторг соглашение с командой по обоюдному согласию сторон.
"Благодарим Николая за профессиональную работу, желаем дальнейших успехов в карьере и, конечно, здоровья!" — говорится в сообщении "Авангарда".
Напомним, 32-летний форвард выступал за "Авангард" с июля 2015 года. В нынешнем сезоне хоккеист провел 22 матча, набрав в них 10 очков (5+5).
Отметим, что в мае 2017 года игрок продлил контракт с "Авангардом" до 2019 года, но в октябре получил тяжелую травму с "Барысом". Форвард поступил в реанимацию с диагнозом "разрыв селезенки". После операции игрок некоторое время провел в состоянии медикаментозной комы.
Спустя 20 дней его жена Елена сообщила, что Лемтюгов переведен в обычную палату. В феврале форвард получил соревновательный допуск к матчам КХЛ.
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