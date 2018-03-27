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«Марсель» озвучил сроки восстановления Товена
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«Марсель» озвучил сроки восстановления Товена 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте провансальцев, 25-летний хавбек, получивший в расположении сборной Франции травму подколенного сухожилия, выбыл на 10-15 дней.
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