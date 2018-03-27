Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, подтвердил глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Джонсон заявил, что решение об участии или неучастии национальной команды в ЧМ принимает не правительство, а футбольная ассоциация.

>> Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 «Футбольная ассоциация — это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков», — цитирует Джонсона «Интерфакс».

По словам главы британской дипломатии, в Россию на чемпионат мира не поедут «ни министры, ни члены королевской семьи».

Кроме того, Джонсон сообщил, что Великобритания обновила рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию.