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Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018
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Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-2018 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная Англии по футболу не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, подтвердил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон заявил, что решение об участии или неучастии национальной команды в ЧМ принимает не правительство, а футбольная ассоциация.
>> Исландия объявила бойкот ЧМ-2018
«Футбольная ассоциация — это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков», — цитирует Джонсона «Интерфакс».
По словам главы британской дипломатии, в Россию на чемпионат мира не поедут «ни министры, ни члены королевской семьи».
Кроме того, Джонсон сообщил, что Великобритания обновила рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию.
«Фанаты должны быть в курсе возможной политической напряженности между Великобританией и Россией и быть бдительными», — сказал он.
 Ещё 17 источников 
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