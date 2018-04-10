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«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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«Ливерпуль» вышел в полуфинал ЛЧ, второй раз обыграв «МанСити» 

LiveSport.Ru 21 минуту назад
Фото: EPA
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Манчестер Сити» — 2:1.
Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Игроки «Манчестер Сити» перехватили мяч в центре поля, затем Фернандиньо выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Стерлинг переправил мяч в центр, а Габриэл Жезус уверенно переиграл Кариуса.
На 56-й минуте счет сравнялся. Мане ворвался в штрафную площадь «Манчестер Сити» по центру, но Эдерсон успел выйти из ворот и не дал толком пробить по воротам Садио, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который быстро сориентировался и отправил его в пустые ворота.
А на 77-й минуте мерсисайдцы вышли вперед. Роберто Фирмино перехватил мяч на левом углу у Уолкера, вошёл в штрафную площадь и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.
Напомним, что первый матч завершился победой ливерпульцев со счетом 3:0 и по сумме двух матчей подопечные Юргена Клоппf вышли в полуфинал турнира.
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