Ещё
Луиш Фигу назвал главного фаворита ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луиш Фигу назвал главного фаворита ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Лучший игрок мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) 2001 года, бывший полузащитник мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал фаворитов чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Я бы поставил на Германию, Бразилию, Аргентину или Испанию. У Франции тоже сильная сборная. Но основной фаворит, конечно, немцы — ведь они всегда выходят в финальную часть. У них много опыта и богатая история на чемпионатах мира», — заявил Фигу в интервью RT в рамках программы Stan Collymore Show.
Ранее бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш ответил на вопросы о российских фанатах и угрозах бойкота ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
Сборная Франции по футболу обыграла Россию в контрольном матче Бойкот британских дипломатов ЧМ-2018 не отразится на участии сборной Англии по футболу Смолов догнал Кокорина по количеству голов за сборную России по футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции146
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение