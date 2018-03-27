Луиш Фигу назвал главного фаворита ЧМ-2018 по футболу

Лучший игрок мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) 2001 года, бывший полузащитник мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал фаворитов чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

«Я бы поставил на Германию, Бразилию, Аргентину или Испанию. У Франции тоже сильная сборная. Но основной фаворит, конечно, немцы — ведь они всегда выходят в финальную часть. У них много опыта и богатая история на чемпионатах мира», — заявил Фигу в интервью RT в рамках программы Stan Collymore Show.

Ранее бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш ответил на вопросы о российских фанатах и угрозах бойкота ЧМ-2018.