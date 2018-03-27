«Тосно» запретили регистрировать новых игроков

РФС запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшими игроками

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Тосно" регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры до выплаты задолженности перед Дмитрием Богаевым, Максимом Палиенко и Младеном Кашчеланом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата обязала "Тосно" выплатить Богаеву задолженность по трудовому договору, а также проценты за задержку выплаты. Защитник выступал за "Тосно" с 2016 по 2017 год на правах аренды. В феврале этого года петербургский "Зенит" отдал Богаева в аренду "СКА-Хабаровску".

Также палата обязала "Тосно" выплатить Палиенко задолженность и проценты за задержку выплаты. Полузащитник перешел в клуб из Ленинградской области в 2016 году, подписав двухлетний контракт.

Палата удовлетворила заявление черногорского футболиста Младена Кашчелана, выступавшего за команду с января 2016 по август 2017 года, о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта. Также клуб обязан выплатить игроку проценты за задержку выплаты задолженности. В настоящее время черногорец выступает за клуб Футбольной национальной лиги "Тамбов".

После исполнения решений палаты с "Тосно" будет снят запрет на регистрацию новых игроков.