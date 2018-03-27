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Директору клуба АПЛ пожаловался на отсутствие денег
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Директору клуба АПЛ нечем выплачивать зарплаты футболистам 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Depositphotos
Спортивный директор английского клуба "Вест Бромвич Альбион" Марк Дженкинс поделился финансовыми проблемами клуба. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Скажу честно, с момента возвращения в клуб я пребываю в шоке от некоторых из решений, которые были приняты за это время. Конечно, во многих ситуациях я бы поступил по-другому. Сейчас у клуба уже нет денег на зарплаты", — цитирует Дженкинса Sky Sports.
Спортивный директор также добавил, что клуб занимает последнее место в чемпионате страны с рекордно высокими расходами.
"На данный момент у клуба рекордные расходы на зарплаты, трансферы и аренды, однако мы занимаем последнее место в чемпионате", — добавил он.
Ранее сообщалось, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в центральных матчах следующего сезона Английской премьер-лиги.
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