Директору клуба АПЛ пожаловался на отсутствие денег

Директору клуба АПЛ нечем выплачивать зарплаты футболистам

"Скажу честно, с момента возвращения в клуб я пребываю в шоке от некоторых из решений, которые были приняты за это время. Конечно, во многих ситуациях я бы поступил по-другому. Сейчас у клуба уже нет денег на зарплаты", — цитирует Дженкинса Sky Sports. Спортивный директор английского клуба "Вест Бромвич Альбион" Марк Дженкинс поделился финансовыми проблемами клуба. Об этом сообщает "Советский спорт".

"На данный момент у клуба рекордные расходы на зарплаты, трансферы и аренды, однако мы занимаем последнее место в чемпионате", — добавил он. Спортивный директор также добавил, что клуб занимает последнее место в чемпионате страны с рекордно высокими расходами.

Ранее сообщалось, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в центральных матчах следующего сезона Английской премьер-лиги.