Матч с ЦСКА станет последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2» 

Представитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира в Ростове-на-Дону Александр Шаповалов рассказал о датах переезда «Ростова» на новый стадион.
«Матч «Ростов» — ЦСКА, который пройдёт 1 апреля, станет последней игрой на стадионе «Олимп-2». Все остальные домашние матчи пройдут на «Ростов-Арене» и будут тестовыми перед чемпионатом мира. Первым из них станет встреча «Ростова» с хабаровским СКА. В это время на «Олимпе-2» будет проходить подготовка стадиона под формат тренировочной площадки. Сейчас этот процесс уже идёт, это никак не мешает играм Премьер-Лиги», — рассказал Шаповалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.