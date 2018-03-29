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Матч с ЦСКА станет последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2»
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Матч с ЦСКА станет последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: ТАСС
Представитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира в Ростове-на-Дону Александр Шаповалов рассказал о датах переезда «Ростова» на новый стадион.
«Матч «Ростов» — ЦСКА, который пройдёт 1 апреля, станет последней игрой на стадионе «Олимп-2». Все остальные домашние матчи пройдут на «Ростов-Арене» и будут тестовыми перед чемпионатом мира. Первым из них станет встреча «Ростова» с хабаровским СКА. В это время на «Олимпе-2» будет проходить подготовка стадиона под формат тренировочной площадки. Сейчас этот процесс уже идёт, это никак не мешает играм Премьер-Лиги», — рассказал Шаповалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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