Смолов догнал Кокорина по количеству голов за сборную России по футболу

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов сравнялся по числу голов за сборную России с нападающим «Зенита» Александром Кокориным . В контрольном матче с Францией Смолов забил свой 12-й гол за национальную команду. Ему потребовалось для этого 30 матчей.

В активе Кокорина также 12 голов, но для достижения такого показателя ему понадобилось 48 игр.

Лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков , забивший 30 мячей за 91 матч.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла Россию в контрольном матче.