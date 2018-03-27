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Смолов догнал Кокорина по количеству голов за сборную
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Смолов догнал Кокорина по количеству голов за сборную России по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов сравнялся по числу голов за сборную России с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. В контрольном матче с Францией Смолов забил свой 12-й гол за национальную команду. Ему потребовалось для этого 30 матчей.
В активе Кокорина также 12 голов, но для достижения такого показателя ему понадобилось 48 игр.
Лучшим бомбардиром сборной России является Александр Кержаков, забивший 30 мячей за 91 матч.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла Россию в контрольном матче.
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