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Фанатов «Спартака» разместят на временных трибунах
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Фанатов «Спартака» разместят на временных трибунах на матче с «Уралом» в Екатеринбурге 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Активных болельщиков футбольного клуба "Спартак" планируется разместить на временных трибунах "Екатеринбург— Арены" во время матча открытия стадиона 15 апреля против "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".
Первая игра на новом стадионе в Екатеринбурге состоится 1 апреля — в рамках 24-го тура чемпионата России местный "Урал" примет казанский "Рубин". Эта встреча станет первой тестовой для новой арены. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со "Спартаком".
"Активных болельщиков "Спартака" на матче открытия нового стадиона планируется разместить на временных трибунах, болельщиков "Урала" — на обычных. То же самое планируется на игре с "Рубином". Всего сейчас уже реализовано около 20 тысяч билетов на встречу со "Спартаком", — сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Стадион "Екатеринбург-Арена" был введен в эксплуатацию в конце февраля. Реконструкция арены началась в 2015 году. Во время чемпионата мира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения турнира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Стоимость реконструкции стадиона составила 12,7 млрд рублей.
Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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