Ещё
Черчесов оценил игру сборной с французами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов: тренеры сборной России не имеют претензий ни к одному из футболистов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России не имеет нареканий ни к одному из футболистов своей команды, сыгравших в товарищеском матче против французов. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Франции со счетом 1:3. Встреча состоялась на арене "Санкт-Петербург".
"Сегодня все футболисты старались по отношению к игре, ни к кому нареканий нет. Игры показывают, как только мы начинаем раскрываться — у нас появляются проблемы, — сказал Черчесов. — Хочется атаковать, хочется позиционных атак, но нас ждут другие команды. Сегодня мы старались побольше атаковать, несмотря на счет".
Следующий матч сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира проведет 30 мая в Инсбруке против команды Австрии.
ТАСС: последние новости
Черчесов: Аршавин пригодился бы сборной России по футболу, будь ему на 10 лет меньше Мутко: сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018 по футболу Сборная Египта проиграла команде Греции в товарищеском матче
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции145
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение