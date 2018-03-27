Черчесов оценил игру сборной с французами

Тренерский штаб сборной России не имеет нареканий ни к одному из футболистов своей команды, сыгравших в товарищеском матче против французов. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Франции со счетом 1:3. Встреча состоялась на арене "Санкт-Петербург".
"Сегодня все футболисты старались по отношению к игре, ни к кому нареканий нет. Игры показывают, как только мы начинаем раскрываться — у нас появляются проблемы, — сказал Черчесов. — Хочется атаковать, хочется позиционных атак, но нас ждут другие команды. Сегодня мы старались побольше атаковать, несмотря на счет".
Следующий матч сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира проведет 30 мая в Инсбруке против команды Австрии.