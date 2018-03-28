Сборная России не учится на ошибках

Тактический разбор матча Россия — Франция

А главный позитив — от Головина и Жиркова.

Головин как разыгрывающий опорник — лучшее решение вечера

После поражения в матче с французами Александр Головин правильно выделил тенденцию — сборная России действительно сделала шаг вперёд после Бразилии в контроле мяча. Владение мячом возросло на 14%, чистое владение (когда мяч не выходит из игры) — на 5.12. И ключевую роль в улучшении контроля сыграл сам Головин. Обычно в матчах с сильными соперниками Черчесов ставил разыгрывающим опорником Дениса Глушакова , но Массимо Каррера в «Спартаке» уже давно доказал, что Глушаков — никакой не опорник, а для разыгрывающего у него низкие скорость и качество принятия решений. Эксперимент на Головине напрашивался по двум причинам.

1. Головин отыграл разыгрывающим опорником 20 минут матча с Бразилией. Тогда сборная подтянула контроль мяча, а «армеец» своими передачами на новой позиции отрезал больше соперников, чем Денис Глушаков за предыдущие 70 минут (20-12).

2. В ЦСКА Головин исполняет похожую роль в билд-апе — правда, вспомогательную, а не главную. Он отходит в глубину, когда у ЦСКА не получается переход в атаку через систему 3-1, и создаёт численное преимущество в начале атаки.

Во вчерашней сборной России Александр Головин однозначно был лучшим. Сборная России стремилась начинать атаки через Головина, что вылилось в 70 пасов за матч и 93-процентную точность передач. В билд-апе «армеец» нечасто развивал атаки передачами вперёд — французы поджимали Головина персонально-ориентированным прессингом — но когда получал мяч лицом к воротам, находил правильные решения по его продвижению. Это касается не только передач, Головин тащил мяч вперёд на любимом силовом дриблинге (4 попытки обводки, 3 удачные: оба результата — лучшие в сборной против Франции).

Важно понимать, что Головин добавляет опорной зоне мозгов, но не мощи. На фоне атлетичных французов Головин, даже будучи крепко сбитым и неуступчивым, выиграл катастрофически мало борьбы — всего 29%. Хотя вступал в борьбу чаще всех в команде. Это осознанный и отчасти вынужденный риск: разрушающих нижних опорников под тактику сборной России в стране нет. У каждого свои потенциальные минусы — Кузяев и Швец часто допускают тактические ошибки, Ерохин при неудачном выборе позиции опаздывает в свою зону, Зобнин полезнее в других зонах.

Из имеющихся вариантов в сборной России Александр Головин — однозначно лучший на роль разыгрывающего опорника. Но, опять же, Головина можно использовать продуктивнее и ближе к чужим воротам. Не хочется видеть «армейца» заложником кадрового дефицита сборной.

Нойштедтер плох в ситуациях 1 vs 1. Но важно не только это

«Нойштедтер сыграл с листа, поэтому надо посмотреть и проанализировать», — сказал Станислав Черчесов на просьбу оценить игру Романа Нойштедтера с французами. С листа — потому что Нойштедтеру некомфортно в центре защиты, тем более страхующим в тройке («Фенербахче», где играет русский немец, ни разу в сезоне не использовал модуль 3-Х-Х). Результат игры Нойштедтера 1 vs 1 — катастрофический: дважды его обыгрывал в штрафной Мбаппе, дважды он выезжал на чтении игры партнёров. InStat где-то насчитал 5 успешных отборов Нойштедтера, хотя в полноценный контакт Роман вступил всего однажды.

Вот тот самый контакт, важный для понимания. С Нойштедтером, страхующим защитников в тройке, и опорником Головиным сборная России вообще избавляется от силовых игроков. Тройку центральных защитников очень легко продавить в воздухе, а Гранат вообще уклоняется от верховой борьбы, как было на одном из стандартов у наших ворот (бил Косельни). Ерохин не восполняет баланс — против Франции он выиграл всего 36% единоборств. Преимуществом сборной становится не сила, а чтение игры: когда правильно выдернуться на перехват, как выбрать правильную секунду, как подстраховать игрока, убежавшего из своей зоны.

Нойштедтер по чтению игры — один из сильнейших в сборной России. Его хлеб — такие моменты, как на скриншоте, когда нужно выиграть мяч, переходящий от игрока к игроку. При начале атаки чтение игры Нойштедтера тоже важно — ради русского немца Черчесов даже косметически изменил билд-ап. Иногда (чаще при свободных ударах) Нойштедтер поднимался разыгрывать мяч к Головину, а Кудряшов и Гранат становились полноценными крайними защитниками.

Нойштедтер откровенно мягок в ситуациях 1v1, когда нужно именно отобрать мяч — но его плюсы тоже можно использовать по назначению. Возвращаясь к одному из своих предыдущих текстов: главная зона, где нужно использовать Нойштедтера — опорная. Там его сахарность в единоборствах не так важна, зато первый пас и билд-ап могут стать сильнее, а тому же Головину будут развязаны руки. Чтение игры Нойштедтера стоит эксплуатировать.

Ошибки. Опять. Те же

Большая часть тактического разбора — сдержанно-оптимистичная, но это не из-за футбола сборной и особенного оптимизма в его отношении. Просто писать о тактических ошибках сборной России при Станиславе Черчесове уже надоело. Они однообразны, минимально зависят от качеств игроков и нуждаются в исправлении… вернее, нуждались ещё год назад. После Бразилии я писал о тех же ошибках — ничего не меняется.

Сборная России по-прежнему уязвима к забросам за спину, которые активно давали делать Кудряшов и Гранат. Конкретный ключ ко взлому защиты России — ловить её на втором темпе, как только сборная отбивается от чужой атаки и поднимает линию обороны выше. Выходит она несинхронно, кто-то регулярно задерживается. На скриншоте — Самедов. Это провоцирует к созданию ситуаций 1v0, 2v1 (в начале второго тайма против Кудряшова) и потенциальным проблемам.

Остаются большой проблемой ситуации, когда мяч резко переводится с одного края на другой. При схеме 5-3-2 сборная России всей верхней пятёркой насыщает одну вертикальную половину поля, вторая остаётся свободной, куда и закидывается мяч. Решить проблему давно можно было построением грамотной подстраховки, чтобы в другой край смещался один из нападающих ( Алексей Миранчук ). Или чтобы поднимался выше Самедов.

Никакого решения нет, и сборная России пропускает первый гол после традиционной ошибки. Кажется, её отмечаю уже в пятом или шестом матче сборной.

Как исправлять бесконечно повторяющиеся ошибки? Кажется, Черчесов сам не знает — иначе решение нашлось бы за полтора года с момента их обнаружения. Ещё 3 маленьких тактических тезиса по матчу

Прессинг на статичном мяче — лучшее, что есть у сборной. Когда соперник разыгрывает мяч от ворот или бросает из-за боковой со своей трети поля, прессинг сборной России работает очень грамотно: перекрываются все возможные зоны. Такое давление работает и на фоне Франции, и на фоне других больших команд — Аргентины, Бразилии. Редкая тактическая деталь, за которую можно вообще не беспокоиться.

Смолов опять плох без мяча. Фёдор Смолов при расстановке 5-3-2 часто помогает на флангах, ищет мяч и порой буквально отбирает его под свой удар, как у Дениса Черышева в концовке. Но черновая работа Смолова выражает его чистейший футбольный эгоизм: он снова был одним из худших в единоборствах (2/12 выигранных внизу) и не совершил ни одного удачного отбора. Кудряшов — тоже, но левый центральный защитник 10 раз подобрал бесхозный мяч. Смолов — всего однажды. Хватит истерии про скорый переезд в Европу, ну пожалуйста.