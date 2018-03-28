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Месси покинул стадион после разгромного поражения
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Месси покинул стадион после разгромного поражения 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Аргентинский футболист Лионель Месси покинул трибуны стадиона, на котором проходил товарищеский матч между сборными Испании и Аргентины, сообщает «Чемпионат».
Месси не смог принять участие в матче из-за травмы колена и наблюдал за его ходом с трибун. Впрочем, их он покинул за 15 минут до окончания встречи, когда полузащитник испанцев Иско забил шестой гол в ворота Аргентины.
Матч Испания — Аргентина состоялся накануне в Мадриде. Хозяева победили со счетом 6:1. Единственный гол аргентинцев забил защитник Николас Отаменди, а в составе испанской команды трижды отличился Иско, по голу забили Диего Коста, Тиаго Алькантара и Яго Аспас.
Издание отмечает, что вчерашнее поражение стало для Аргентины повторением антирекорда. Лишь в 1958 и 2009 годах аргентинцы проигрывали с подобным счетом.
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