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Сколько придется потратить болельщикам на ЧМ-2018
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Сколько придется потратить болельщикам на ЧМ-2018 

Российская Газета 28 марта 2018
Фото: Российская Газета
В расчет были взяты расходы болельщика, который захочет посетить два четвертьфинала, один полуфинал, игру за третье место и финал. При расчетах использовались данные официального сайта Чемпионата мира по футболу 2018 года, агрегатора авиабилетов и портала booking.com.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 16 городах России. Есть несколько вариантов присутствия болельщика на четвертьфинале и полуфиналах.
Посещение одной четвертой финала болельщик начнет либо с игры в Казани, либо с игры в Нижнем Новгороде. Одновременно посетить два города в один день невозможно. Соответственно, следующим шагом станет просмотр игры в Самаре или Сочи. На полуфинал можно отправиться в Москву или Санкт-Петербург. Однако, принимая во внимание то, что игра за третье место пройдет в Санкт-Петербурге, совершать несколько переездов между Москвой и северной столицей, наверное, не имеет смысла. Таким образом, и полуфинал, и игру за третье место, скорее всего болельщик посмотрит в Санкт-Петербурге. Ну а на финал отправится в Москву.
Оптимальным с финансовой точки зрения для болельщика, который решил посетить два четвертьфинала, один полуфинал, игру за третье место и финал, станет следующий маршрут: Казань — Самара — Санкт-Петербург — Москва. Транспортные расходы и расходы на проживание в этом случае составят чуть более 24 223 рублей. За проживание придется заплатить 12 600 рублей. Ну а итоговая стоимость тура по городам вслед за спортсменами составит 254 223 рубля. Дороже всего болельщикам обойдутся билеты. Например, на финал стоимость билета четвертой категории составляет 100 тысяч рублей.
Вице-президент международной сети «ФинЭкспертиза» Ильгиз Баймуратов при этом подчеркнул, что в ходе плотного общения с зарубежными партнерами по консалтинговой сети FinExpertiza Network был отмечен растущий интерес к посещению игр чемпионата мира по футболу. «Причем, помимо игр своих национальных сборных большой интерес у них вызывает завершающая стадия турнира, начиная с четвертьфиналов. Наиболее рьяные фанаты успели заблаговременно подготовиться к предстоящему мундиалю, но многие любители футбола, аналогично нашим коллегам, озаботились вопросами бронирования проезда и проживания только сейчас. С этой точки зрения данное исследование интересно и информативно. Результаты подтверждают актуальную проблему концентрации внутрироссийского авиасообщения через московский авиаузел и факт дефицита региональных и межрегиональных авиамаршрутов», — добавил он.
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