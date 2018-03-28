Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин»

По информации Reuters со ссылкой на пресс-службу клуба, у Капелло возникли разногласия с руководством «Цзянсу Сунин», что и привело к увольнению. Сообщается, что новым главным тренером китайского клуба назначен румынский специалист Космин Олэрою.

72-летний Капелло возглавил «Цзянсу Сунин» в 2017 году. Под руководством итальянца команда заняла 12-е место в чемпионате Китая. В текущем сезоне «Цзянсу Сунин» потерпел два поражения в первых трех турах.