Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин» 

По информации Reuters со ссылкой на пресс-службу клуба, у Капелло возникли разногласия с руководством «Цзянсу Сунин», что и привело к увольнению. Сообщается, что новым главным тренером китайского клуба назначен румынский специалист Космин Олэрою.
72-летний Капелло возглавил «Цзянсу Сунин» в 2017 году. Под руководством итальянца команда заняла 12-е место в чемпионате Китая. В текущем сезоне «Цзянсу Сунин» потерпел два поражения в первых трех турах.
Ранее в СМИ сообщалось, что Капелло может сменить Арсена Венгера в «Арсенале». Итальянец в своей карьере тренировал «Милан», «Рому», «Ювентус», «Реал», сборную Англии и России.