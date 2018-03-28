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«Английские фанаты не поедут в Россию, они — трусы»
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Английских футбольных хулиганов обвинили в страхе перед русскими 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Английский спортивный журналист Мартин Липтон критически высказался относительно движения футбольных хулиганов, усомнившись в том, что его представители достаточно храбры, чтобы отправиться на чемпионат мира в Россию. Его слова передает OffTheBall.
«Увы, данная группа болельщиков позорит нашу страну на регулярной основе», — заявил Липтон.
Журналист также назвал фанатов «трусами» и предположил, что они не отважатся посетить Россию.
«Они побоятся встретить по-настоящему суровых мужиков. Давайте будем честны, русские — не самые приятные ребята», — заключил Липтон.
21 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что бойкот чемпионата мира в России со стороны футболистов нецелесообразен. Кроме того, политик выказал обеспокоенность относительно безопасности болельщиков сборной.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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