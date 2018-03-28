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Бандиты лишили итальянский футбольный клуб игрока
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Бандиты лишили итальянский футбольный клуб игрока 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Итальянский футбольный клуб «Лацио» по ошибке отправил хакерам сумму в размере двух миллионов евро за трансфер голландского защитника Стефана де Врея. Об этом сообщает газета Il Tempo.
По информации издания, «Лацио» ответил на электронное письмо, которое выглядело как официальное сообщение от голландского «Фейенорда». Руководство римского клуба отправило денежный перевод по указанным реквизитам, однако представители голландской команды заявили, что не получали деньги.
Выплата досталась хакерам, подменившим реквизиты. Прокурор, занимающийся расследованием дела, сумел отследить платеж, найдя его в архивах голландского банка.
Де Время перешел в «Лацио» в 2014 году из «Фейенорда» за семь миллионов евро. Футболист отказался продлевать контракт с итальянской командой и собирается покинуть римлян летом. В составе сборной Нидерландов защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года. В его активе 35 матчей за национальную команду, в которых он отметился тремя голами.
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