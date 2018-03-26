Месси: Аргентина должна выиграть ЧМ-2018 по футболу сейчас или никогда

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями о предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. «У нас есть долг перед самими собой. Болельщикам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную», — приводит слова Месси Diario Sport.

Он отметил, что команда трижды выходила в финалы различных турниров, но не смогла победить. Теперь она намерена избавиться от этой неудачи и выиграть мундиаль.

«Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующим образом», — добавил Месси.

Аргентинец подчеркнул, что его сборная не находится среди главных претендентов, так как, по его мнению, есть более сильные команды.

Ранее Месси заявил, что хочет сыграть в контрольном матче против Испании.