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Месси: Аргентина должна выиграть ЧМ-2018 по футболу сейчас или никогда
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Месси: Аргентина должна выиграть ЧМ-2018 по футболу сейчас или никогда 

RT на русском 26 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями о предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. «У нас есть долг перед самими собой. Болельщикам мы ничего не должны, потому что мы всегда выкладываемся на полную», — приводит слова Месси Diario Sport.
Он отметил, что команда трижды выходила в финалы различных турниров, но не смогла победить. Теперь она намерена избавиться от этой неудачи и выиграть мундиаль.
«Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующим образом», — добавил Месси.
Аргентинец подчеркнул, что его сборная не находится среди главных претендентов, так как, по его мнению, есть более сильные команды.
Ранее Месси заявил, что хочет сыграть в контрольном матче против Испании.
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