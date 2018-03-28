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Гендиректора «Динамо» назначат в течение двух недель
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Гендиректор ФК «Динамо» будет назначен в течение двух недель 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Имя нового генерального директора футбольного клуба "Динамо" (Москва) будет объявлено в течение двух недель. Об этом журналистам сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.
14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности.
"Новый генеральный директор будет назначен максимум в течение двух недель, минимум — в течение 10 дней. Это связано с чисто техническим нюансом", — сообщил Стржалковский.
"Я знаю, кто будет, хотя решаю не я. Хотя, конечно, без решения первого лица "Динамо" не назначается генеральный директор. Считаю, это правильно", — сказал Стржалковский, отказавшись комментировать информацию о том, что должность может занять генеральный директор хоккейного "Динамо" Сергей Федоров.
После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.
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