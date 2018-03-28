Ещё
ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФИФА собирает доказательства о дискриминации на матче сборных России и Франции 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт «Лацио»
Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) заявил о проверке, которую проведет организация в связи с информацией о проявлении расисткой дискриминации во время товарищеского матча между сборной России и Франции. Об этом сообщают "РИА Новости".
"ФИФА собирает различные отчеты по матчу и потенциальные доказательства в связи с инцидентом, связанным с проявлением дискриминации, о котором сообщили СМИ, включая тот, о котором передал информацию наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе"), присутствовавший на игре. До того как мы изучим всю полученную информацию, мы не можем давать иных комментариев", — заявил представитель организации.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) начал расследование случая расизма в матче сборных России и Франции.
Газета.Ru: последние новости
Слуцкий предложил российским футболистам играть за рубежом Экс-врачу "Спартака" грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника Головин: поражения России в контрольных матчах в уныние не вгоняют
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Футболистам сборной РФ предложили поучиться за рубежом2
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение