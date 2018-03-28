ФИФА ищет доказательства расизма на матче РФ и Франции

"ФИФА собирает различные отчеты по матчу и потенциальные доказательства в связи с инцидентом, связанным с проявлением дискриминации, о котором сообщили СМИ, включая тот, о котором передал информацию наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе"), присутствовавший на игре. До того как мы изучим всю полученную информацию, мы не можем давать иных комментариев", — заявил представитель организации.

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) заявил о проверке, которую проведет организация в связи с информацией о проявлении расисткой дискриминации во время товарищеского матча между сборной России и Франции. Об этом сообщают "РИА Новости".