Экс-врача «Спартака» могут посадить на пять лет

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен сломал ногу школьнику, который обидел его сына. Жена позвонила Хуншену и сообщила ему, что его сын был избит одноклассником. Сын врача вступился за свою сестру, которую обижал мальчик из параллельного класса. Лю Хуншен немедленно приехал в школу, чтобы разобраться в конфликте.
«Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку. И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», — цитирует Хуншена «Московский комсомолец».
У пострадавшего мальчика диагностирован перелом берцовой кости левой ноги. Хуншен переговорил с родителями мальчик, те, в свою очередь, пообещали не привлекать доктора к уголовной ответственности. Однако правоохранительные органы завели дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Врачу грозит до 5 лет лишения свободы.
Хуншен с 2004 по 2017 год работал в структуре московского футбольного «Спартака».
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