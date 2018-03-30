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«Спартак» может провести матч с «Амкаром» в Москве
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«Спартак» может провести гостевой матч с «Амкаром» в Москве 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: «Чемпионат.com»
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал возможность использовать пункт в регламенте РФПЛ, позволяющий перенести встречу 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" из Перми в Москву.
"Если в регламенте прописано, что подобное возможно, то "Локомотив" правильно поступил, я бы поступил также. Не знаю, какие проблемы у них в Перми, но они правильно поступили. Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться", — цитирует итальянского специалиста ТАСС.
Ранее матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Амкаром" и "Локомотивом" было принято провести на московском стадионе "РЖД Арена". Причиной этому послужило несоответствие газона на стадионе в Перми качеству РФПЛ.
Также Каррера отметил, что несмотря на данную ситуацию футболисты "Амкара" будут играть против "железнодорожников" в полную силу.
"Регламент — это цирк? Давайте не будем преувеличивать. Думаю, что игроки "Амкара" выйдут на поле в игре против "Локомотива" и будут выполнять свой долг", — сказал он.
Ранее исполнительный директор пермского "Амкара" Денис Маслов заявил, что летом 2018 года состоится замена искусственного поля на домашнем стадионе "Звезда".
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