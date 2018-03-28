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ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция
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ФИФА попросили расследовать возможные проявления расизма на матче Россия — Франция 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники по борьбе с расизмом обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой расследовать возможные проявления в контрольном матче между сборными России и Франции по футболу.
Глава компании Fare Network, ведущая борьбу проявлениями дискриминации, Пиара Поуэр заявила, что ФИФА обязана провести расследование по выкрикам российских фанатов в адрес французских футболистов Усмана Дембеле и Поля Погба.
«Достаточно всего, чтобы ФИФА начала разбирательство», — приводит слова Поуэр The News Tribune.
Ранее министр спорта Франции Лора Флессель призвала страны объединиться в борьбе против расизма.
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