ФИФА попросили расследовать возможные проявления расизма на матче Россия — Франция

Участники по борьбе с расизмом обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой расследовать возможные проявления в контрольном матче между сборными России и Франции по футболу.

Поля Погба. «Достаточно всего, чтобы ФИФА начала разбирательство», — приводит слова Поуэр The News Tribune. Глава компании Fare Network, ведущая борьбу проявлениями дискриминации, Пиара Поуэр заявила, что ФИФА обязана провести расследование по выкрикам российских фанатов в адрес французских футболистов Усмана Дембеле