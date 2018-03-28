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Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро
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«Лацио» стал жертвой хакеров-мошенников 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Римский «Лацио» потерял 2 миллиона евро, отправив последний транш за трансфер защитника Стефана де Врая хакерам-мошенникам, а не «Фейеноорду», сообщает Il Tempo.
Мошенники сумели подработать письмо, которое содержало все те же атрибуты, что и официальные письма нидерландского клуба, только с другим банковским счетом.
В «Лацио» не заметили подвоха и отправили деньги не туда. Позже стало известно, что в «Фейеноорде» денег не получили.
Полицейским удалось отследить деньги, и уже начато расследование.
Напомним, Де Врай перешел в «Лацио» из «Фейеноорда» в 2014 году. Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
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