Итальянский клуб «развели» на 2 млн евро

«Лацио» стал жертвой хакеров-мошенников

Римский «Лацио» потерял 2 миллиона евро, отправив последний транш за трансфер защитника Стефана де Врая хакерам-мошенникам, а не «Фейеноорду», сообщает Il Tempo.

Мошенники сумели подработать письмо, которое содержало все те же атрибуты, что и официальные письма нидерландского клуба, только с другим банковским счетом.

В «Лацио» не заметили подвоха и отправили деньги не туда. Позже стало известно, что в «Фейеноорде» денег не получили.

Полицейским удалось отследить деньги, и уже начато расследование.

Напомним, Де Врай перешел в «Лацио» из «Фейеноорда» в 2014 году. Сумма сделки составила 7 миллионов евро.