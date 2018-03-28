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Наингголан лишен водительских прав
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Наингголан лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан лишен водительских прав на месяц за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает Nieuwsblad.
Год назад, после матча между сборными Бельгии и Греции (1:1), Наингголан был задержан за рулем арендованного автомобиля. Футболист вместе со своим другом возвращались из ночного клуба. Игрок признал, что был нетрезв, однако настаивал на том, что не управлял машиной, а сел за руль, лишь когда автомобиль остановился из-за спущенного колеса.
Также Наингголан оштрафован на 1600 евро.
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