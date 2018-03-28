ФИФА ищет расизм в РФ

В ФИФА прокомментировали информацию о якобы имеющих место расистских высказываниях в адрес игроков сборной Франции во время товарищеского матча Россия — Франция, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге.

«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщили наблюдатель Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, не можем что-либо комментировать», — цитирует «Чемпионат.com» пресс-службу организации.

Ранее организация Fare Network обратилась в FIFA с жалобой на проявления дискриминации на матче Россия-Франция.