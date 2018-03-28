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ФИФА ищет расизм в РФ
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ФИФА ищет расизм в РФ 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В ФИФА прокомментировали информацию о якобы имеющих место расистских высказываниях в адрес игроков сборной Франции во время товарищеского матча Россия — Франция, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге.
«ФИФА собирает различные отчёты о матче и потенциальные доказательства в связи с дискриминационным инцидентом, о котором сообщили наблюдатель Fare и средства массовой информации. Пока мы не оценили всю имеющуюся информацию, не можем что-либо комментировать», — цитирует «Чемпионат.com» пресс-службу организации.
Ранее организация Fare Network обратилась в FIFA с жалобой на проявления дискриминации на матче Россия-Франция.
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