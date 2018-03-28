Названа причина ухода Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед»

Врач Ибрагимовича рассказал о причинах ухода шведа из «Манчестер Юнайтед»

Спортивный врач Фредди Фу , который в прошлом году делал операцию нападающему Златану Ибрагимовичу, поделился мнением об уходе шведа из « Манчестер Юнайтед » в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Думаю, он принял решение после поражения МЮ от „Севильи“ в Лиге чемпионов, мне так кажется. Он подумал, что на этом всё», — приводит слова Фу South China Morning Post.

Врач отметил, что Ибрагимович хорошо ладил с главным тренером МЮ Жозе Моуринью и ему нравился Манчестер.

«Думаю, если бы не то поражение, он остался бы там подольше, хотя он мне такого не говорил», — добавил Фу.

Ранее сообщалось, что Швайнштайгер необычно поприветствовал Ибрагимовича в MLS.