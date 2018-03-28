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Названа причина ухода Ибрагимовича из «МЮ»
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Врач Ибрагимовича рассказал о причинах ухода шведа из «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Спортивный врач Фредди Фу, который в прошлом году делал операцию нападающему Златану Ибрагимовичу, поделился мнением об уходе шведа из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Думаю, он принял решение после поражения МЮ от „Севильи“ в Лиге чемпионов, мне так кажется. Он подумал, что на этом всё», — приводит слова Фу South China Morning Post.
Врач отметил, что Ибрагимович хорошо ладил с главным тренером МЮ Жозе Моуринью и ему нравился Манчестер.
«Думаю, если бы не то поражение, он остался бы там подольше, хотя он мне такого не говорил», — добавил Фу.
Ранее сообщалось, что Швайнштайгер необычно поприветствовал Ибрагимовича в MLS.
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