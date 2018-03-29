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Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном
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Футболиста сборной России сравнили с деревянным чурбаном 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Журналист Василий Уткин высказался о сборной России по футболу. Его слова приводит Sport FM.
Комментатор раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Антона Заболотного. «Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», — заявил Уткин.
По его мнению, главный тренер команды Станислав Черчесов не популярен среди российских футболистов. «Очень жаль, что некому отправить в отставку Черчесова, а сам он не уйдет. Он не оказался фигурой, которая сможет объединить опытных футболистов нашей сборной. Все от него уходят», — отметил журналист.
28 марта бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов также выразил недовольство уровнем отечественной команды. Он заявил, что российская команда является слабейшей в истории.
Сборная России проиграла товарищеские матчи против Франции со счетом 1:3 и против Бразилии — 0:3. Перед началом чемпионата мира россияне также сыграют с Австрией и Турцией.
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