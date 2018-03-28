Футболисты сборной РФ сдали 80 допинг-проб

СМИ: Футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте

Футболисты сборной России во время мартовского сбора, который длился восемь дней, сдали 80 допинг-проб. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к Российскому футбольному союзу (РФС).

Отмечается, что дважды допинг-контроль проходил во внесоревновательный период и после матчей со сборными Бразилии и Франции.

Результатов по допинг-контролям пока нет. Все пробы с 8 по 21 марта, которые был сданы российскими футболистами с учётом матчей Лиги Европы, оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что британский портал включил Кокорина в топ-10 звёзд, рискующих пропустить ЧМ-2018 по футболу.