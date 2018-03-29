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«Манчестер Сити» постарается купить Джерома Боатенга
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«Манчестер Сити» постарается купить Джерома Боатенга 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: EPA
Одной из целей летней трансферной кампании "Манчестер Сити" станет защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг. "Сити" готов заплатить за 29-летнего футболиста 50 миллионов фунтов.
Инициатором приобретения Боатенга выступает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Джером Боатенг уже имеет опыт выступления в "Манчестер Сити". Он выступал за клуб в сезоне 2010/11 и выиграл Кубок Англии. Летом 2011 года Джером был продан в "Баварию" за 13,5 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Джером Боатенг сыграл за "Баварию" 24 игры, в которых забил 2 мяча. В недавнем матче сборной Германии против команды Бразилии Джером выводил немцев с капитанской повязкой.
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