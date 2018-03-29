Китайская компания решила продать «Интер»

Владелец контрольного пакета акций "Интера" компания Suning Group планирует продать миланский клуб за 600 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera. Китайский конгломерат намерен заняться другими, более выгодными, проектами.
Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба, а также действие финансового fair play в Европе.
Напомним, что компания приобрела "Интер" в июне 2016 года, завладев 68,55 процента акций. Другим пакетом владеет президент клуба Эрик Тохир, который участвует в жизни клуба лишь номинально.