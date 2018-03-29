Ещё
Китайская компания решила продать «Интер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельцы «Интера» хотят продать клуб за 600 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Владелец контрольного пакета акций "Интера" компания Suning Group планирует продать миланский клуб за 600 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera. Китайский конгломерат намерен заняться другими, более выгодными, проектами.
Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба, а также действие финансового fair play в Европе.
Напомним, что компания приобрела "Интер" в июне 2016 года, завладев 68,55 процента акций. Другим пакетом владеет президент клуба Эрик Тохир, который участвует в жизни клуба лишь номинально.
Спорт-Экспресс: последние новости
Артем Дзюба: "Мне жалко Василия Уткина, желаю ему выздоровления" Леонид Слуцкий: "Русским футболистам было бы полезно, если бы они поиграли в Англии, Германии или Испании" СМИ: Месси приобрел отель на Ибице
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю49
Шипулин увеличил отрыв от Логинова в рейтинге СБР
Егорова стала чемпионкой России по биатлону
Родченков скрывал пробы армянских атлетов
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение