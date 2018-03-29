Карпин продает квартиру с шестью туалетами

Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продает свою московскую квартиру за 145 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Двухуровневая квартира площадью 384 квадратных метра расположена на 9-м и 10-м этажах дома и оборудована сразу шестью туалетами. Судя по фотографиям, которые опубликовал канал, все они оформлены в разном стиле, в том числе «музыкальном» — стены в уборной украшены изображением нот и гитары. Кроме того, в квартире имеется особая комната для курения сигар.

Канал отмечает, что семья Карпина давно живет в Испании, где он ранее играл и тренировал. Также известно, что тренер продает квартиру с конца 2017 года. Тогда ее цена составляла 167 миллионов.