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Карпин продает квартиру с шестью туалетами
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Карпин продает квартиру с шестью туалетами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин продает свою московскую квартиру за 145 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Двухуровневая квартира площадью 384 квадратных метра расположена на 9-м и 10-м этажах дома и оборудована сразу шестью туалетами. Судя по фотографиям, которые опубликовал канал, все они оформлены в разном стиле, в том числе «музыкальном» — стены в уборной украшены изображением нот и гитары. Кроме того, в квартире имеется особая комната для курения сигар.
Канал отмечает, что семья Карпина давно живет в Испании, где он ранее играл и тренировал. Также известно, что тренер продает квартиру с конца 2017 года. Тогда ее цена составляла 167 миллионов.
Ранее футболист тульского «Арсенала» Артем Дзюба обвинил Валерия Карпина в попытках «закатать» его как футболиста и «погубить» его карьеру. По словам спортсмена, тренер сделал ему много «нехорошего», что «не прощается».
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