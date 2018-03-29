Юрий Семин получил премию «Серебряная лань» в номинации «Тренер года»

Московский "Локомотив" в прошлом году возглавил турнирную таблицу чемпионата России и продолжает лидировать в турнире за восемь туров до его конца. "Локомотив" в мае 2017 года стал обладателем Кубка России. Также команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются по итогам голосования спортивных журналистов.