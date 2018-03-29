Натхо хочет попробовать себя в Европе

Натхо: ЦСКА предложил мне новый контракт, но я хочу попробовать себя в Европе

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, что после окончания этого сезона хочет попробовать себя в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Мой контракт с ЦСКА заканчивается этим летом. Клуб предложил мне новую сделку, но мне уже 30 лет, и я хочу попробовать себя в одном из ведущих европейских чемпионатов — Англии, Испании или Италии», — цитирует Натхо The JC.

Натхо, являющийся воспитанником «Хапоэля» из Тель-Авива, ранее играл за «Рубин» (2010-2013), ПАОК, а с 2014 года выступает за «армейцев».