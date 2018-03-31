Ещё
Бояринцев: «Спартак» может навязать борьбу «Локо», несмотря на отставание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бояринцев: «Спартак» может навязать борьбу «Локо», несмотря на отставание 

Чемпионат.com 11 минут назад
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тосно».
«Матч интересен тем, что команды решают разные задачи, но обе будут максимально мотивированы. «Спартак» гонится за «Локомотивом», а «Тосно» борется за выживание в Премьер-Лиге. Красно-белым в этой игре будет очень непросто, и считаю, что шансов у хозяев побольше, однако гости однозначно дадут бой.
Безусловно, «Спартак» понёс потери, но есть замены, в команде неплохая группа легионеров. Поэтому думаю, что они справятся с потерями и проведут достойный матч. Если «Спартак» не будет терять очки в матчах с командами, которые идут ниже в таблице, то он обязательно навяжет борьбу «Локомотиву» за чемпионство. Хотя отрыв уже очень приличный.
Что касается Погребняка, безусловно, всегда хочется проявить себя в матче против бывшей команды, тем более он является воспитанником «Спартака». Не забывайте, что и главный тренер «Тосно» тоже к «Спартаку» имеет очень большое отношение. Поэтому я уверен, что и Дмитрий Владимирович, и Паша будут в этом матче максимально мотивированы. Один — на поле, другой — за ним. Поэтому нас ждут хорошие эмоции и хорошая игра», — сказал Бояринцев в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Репортаж со встречи «Зенита» с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» Фурсенко: Манчини с самого начала хотел Смолова, но за Фёдора просили € 40 млн Мутко: может быть, меня крестили Виктором?
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение