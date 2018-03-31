Бояринцев: «Спартак» может навязать борьбу «Локо», несмотря на отставание

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тосно».

«Матч интересен тем, что команды решают разные задачи, но обе будут максимально мотивированы. «Спартак» гонится за «Локомотивом», а «Тосно» борется за выживание в Премьер-Лиге. Красно-белым в этой игре будет очень непросто, и считаю, что шансов у хозяев побольше, однако гости однозначно дадут бой.

Безусловно, «Спартак» понёс потери, но есть замены, в команде неплохая группа легионеров. Поэтому думаю, что они справятся с потерями и проведут достойный матч. Если «Спартак» не будет терять очки в матчах с командами, которые идут ниже в таблице, то он обязательно навяжет борьбу «Локомотиву» за чемпионство. Хотя отрыв уже очень приличный.

Что касается Погребняка, безусловно, всегда хочется проявить себя в матче против бывшей команды, тем более он является воспитанником «Спартака». Не забывайте, что и главный тренер «Тосно» тоже к «Спартаку» имеет очень большое отношение. Поэтому я уверен, что и Дмитрий Владимирович, и Паша будут в этом матче максимально мотивированы. Один — на поле, другой — за ним. Поэтому нас ждут хорошие эмоции и хорошая игра», — сказал Бояринцев в эфире телеканала «Наш футбол».