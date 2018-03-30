«Людям так легче: найти козла отпущения — и всё валить на него»

Виталий Мутко — о бойкотах европейскими чиновниками ЧМ, переменах в российском футболе и тайне своего имени.

Вторая — футбольная — часть интервью с Виталием Мутко. Первая, посвящённая Олимпиаде, допингу и спорту в целом — здесь.

«Невыход из группы на ЧМ будет провалом»

Вы приостановили деятельность в РФС — зачем?

— Есть озабоченность у ФИФА, ведь я подал иск в CAS на решение МОК. Футбол — олимпийский вид спорта, а у нас скоро чемпионат мира. Поэтому, чтобы не обострять ситуацию, я сделал так, как учил Владимир Ильич. Шаг назад… (улыбается).

— Вряд ли вы в полной мере отошли от футбола.

— Конечно не отошёл. Встречаюсь, слежу, помогаю.

— Что вам нельзя из того, что можно было раньше?

— Документы подписывать, исполком проводить. Но сейчас самое главное для меня — подготовка страны к ЧМ и сборной России к турниру. Мы спустя 30 лет вернулись в Новогорск, реконструировали гостиницу, у команды два футбольных поля с подогревом. Удобно, уютно, нет больше необходимости переезжать из отеля в отель.

— Какой результат будет достойным для сборной на ЧМ? Выход из группы?

— Это задача-минимум.

— Если не выйдем, это будет провал?

— Однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Тут Никита Палыч при жеребьёвке постарался (улыбается). Хотя можно и с Испанией играть.

— Есть предчувствие, как выступим?

— Оно появляется, когда ты находишься близко к команде. Вот на Евро-2008 чувствовался дух коллектива. Особенно когда я приехал на сборы, увидел, как ребята готовятся. Но самый драйв я ощутил, когда голландцы сравняли счёт и матч перешёл в дополнительное время. Я спустился вниз и увидел абсолютно спокойную команду. В конце перерыва Гус сказал: «Ну ладно, случайно пропустили, сейчас выйдем и свои мячи забьём. Надо заканчивать с этим соперником». Вот это была уверенность в себе!

Позитивные ощущения были и перед Кубком конфедераций: я почувствовал, что настрой у команды мощный, нет безразличия. Коллектив сложился, лидеры появились.

— После ЧМ-2016 Слуцкий как раз жаловался на отсутствие коллектива.

— Я сразу понял, что в команде что-то не то. Мы со Слуцким обсуждали эту тему. Он пришёл в команду немного не с той философией.

— Что это значит?

— Его стиль — постоянное общение с игроками. А им, очевидно, в этот момент нужно было что-то другое. Леонид Викторович — очень грамотный тренер, но в той ситуации задача оказалась чересчур сложной для него. Я почувствовал, что в команде нет костяка, увидел даже какое-то безразличие.

«Отнять у нас ЧМ уже невозможно»

— Как реагируете, когда слышите очередные заявления о бойкоте чиновниками чемпионата мира?

— Это их проблемы. Мы приглашаем всех. У нас и так внушительный список лиц, которые посетят чемпионат мира. Если ты любишь футбол и говоришь, что спорт вне политики, то приедешь. Если Аргентина или Германия выйдут в полуфинал или финал, руководители страны что, не приедут? Это будет по меньшей мере странно. Это дело каждого.

— Вы когда-нибудь боялись, что у России отнимут чемпионат мира?

— Практически нет. Мы грамотно провели заявочную кампанию. Нашу страну выбрали честно и открыто. Поэтому и отнимать право на проведение чемпионата не за что. А сейчас уже и невозможно.

— Но на Россию шло постоянное давление. Были информационные вбросы . Это давление и сегодня никуда не ушло.

— Многим не нравится, что спорт в нашей стране стал играть важную роль. Посмотрите, кто сейчас выступает с заявлениями: Америка, Великобритания, Канада в авангарде. В Англии человека отравили: ещё никто расследование не провёл — а уже русские виноваты. И не только виноваты, но и чемпионат мира у них надо забрать.

Но я никогда не относился серьёзно к этим нападкам. Реальных причин для того, чтобы отобрать у нас ЧМ, нет.

— Вам лично к нападкам тоже не привыкать.

— Именно. Вот вы, например, говорите, что меня кто-то не любит. Я что, сам бегаю, кому-то допинг даю? Это же смешно.

Людям так легче: найти одного козла отпущения и сказать, что всё из-за него. Как-то на рынок пошёл, мне навстречу дядечка идёт, весь нафуфыренный. Видно, что и сам непростой. Идёт и говорит: «О! Товарищ Мутко к нам на рынок пожаловал! Развалил российский футбол!».

— Начали спорить?

— Нет, просто подумал: в чём же я его развалил? Десяткам клубов помог в своё время. Материальная база постоянно растёт — около 300 полей новых открылось, 7 манежей и много других объектов. Я уже не говорю об успехах в пляжном футболе, женский футбол развивается. Страна выиграла право на проведение чемпионата мира. Это событие! И это всё не за один день строилось. Базу к этому годами подводят.

«Знаю цену всех обвинений Газзаева»

— В 2005 году вы пели в раздевалке ЦСКА «День победы» вместе с Валерием Газзаевым. Сейчас он при каждом удобном случае старается вас уколоть. Вы враги?

— Думаю, нет. Пел я с ним как с тренером. К Валерию Георгиевичу всегда хорошо относился.

Его попытки подколоть меня — я же всё это понимаю. Это привлечение внимания. Я слишком хорошо всех знаю. Газзаева тоже. Я даже отвечать не буду ему, ведь я знаю цену всех его обвинений. Как тренера Валерия Георгиевича уважаю. Если у него есть конструктивные предложения, я открыт для диалога.

Вам нравится быть президентом РФС ?

РФС в 2005 году, когда было немало скандалов и споров. Надо было что-то менять. Начали с принятия стратегии развития футбола. Одним из шагов было создание проекта «Подарим стадион детям». Ввели стипендии ветеранам футбола. В сборную пригласили — Мне нравится работать, созидать. Я пришёл вв 2005 году, когда было немало скандалов и споров. Надо было что-то менять. Начали с принятия стратегии развития футбола. Одним из шагов было создание проекта «Подарим стадион детям». Ввели стипендии ветеранам футбола. В сборную пригласили Гуса Хиддинка . Мы стали третьими в Европе. Потом я ушёл и больше футболом не занимался.

После возвращения пришлось разбираться с долгами в 2 млрд рублей. Было непросто. Но, мне кажется, сейчас ситуация более спокойная, ровная. Всё вернулось в разумное экономическое русло. Появились спонсоры на весь институт сборных. Начата системная работа по подготовке резерва, принимаются меры по защите российских игроков…

— Стоп-стоп-стоп. Лимит — отдельная тема. Больная.

— Я понимал, что он будет критиковаться. Зато у нас появится шанс у российских игроков. Пускай это административное решение, но вы посмотрите: у нас появились Миранчуки, Головин, Зобнин, Кутепов. Другая молодёжь растёт.

В Санкт-Петербурге в 90-е меня тоже много критиковали, хотя клуб был брошен в первом дивизионе, ребята полтора года были без зарплаты. В клубе ничего не было, даже скрепок! Офис в подвале был.

Я сразу сказал: «Будем делать клуб европейского уровня». Некоторые коллеги говорили мне: «Куда ты лезешь? Какой экологически чистый футбол? Ты уже в следующем году будешь в первом дивизионе». Один товарищ в Сочи спросил: «Ну что, сынок: что хочешь занять в высшем дивизионе?». Я не понял. А он продолжает: «Всё цену имеет. Хочешь какое-то место занять — столько-то стоит».

— Прямо открыто предлагали такие вещи?

— На выездной игре ко мне подошли двое: «Ви президент? Ви нам должны за прошлый год». Я спросил: «Подождите, а сколько это? Если мы вам отдадим, ничего не будем должны?». И отдали. А потом ещё и проиграли им — 0:1.

В самолёте по пути назад с акционерами сокрушались: «Вот, и „долг“ отдали, и проиграли». (Смеётся.) Пришли к выводу, что и бог с ним. Зато теперь никому ничего не должны.

«Если арбитр откровенно прибивает «Амкар», он должен за это ответить»

— За матч «Зенита» со «Спартаком» Березовского не подозревали?

— Мы на молекулы тот матч разобрали — всё знаем про него! Думаете, почему все реформы в «Зените» произошли в 1996 году? После этого я и сказал, что у нас будет экологически чистый клуб. Людям нужен был результат любой ценой, а это неправильно.

Сейчас футбол уже другой. Хотя кто-то со стороны по-прежнему пытается влиять на результат. Мы к таким случаям относимся серьёзно. Самое главное — быть объективным и равноудалённым.

Моя задача — создать одинаковые условия всем клубам, неважно, ЦСКА это или «Спартак», «Зенит» или «Амкар». Если я вижу, что в Ростове Калачёву на ногу наступили, но пенальти не дали, для меня всё совершенно очевидно.

Или когда арбитр откровенно прибивает «Амкар» в матче с «Арсеналом» — он за это должен ответить!

— Это вы так решили?

— Нет, просто мне уже сказали, что его оценили таким образом. (Смеётся.) На самом деле, мы всю систему оценок пересмотрим. Ответственность за судейство должна нести федерация, а не судейский комитет, в соответствии с конвенцией УЕФА

Важно, чтобы судьи делали себе имя. Я говорил, что мы повысим им зарплаты. Скоро, когда нам позволит экономика, введём страхование, как у американских полицейских. Но вы, главное, работайте! Что мне нравится в Будогосском, так это то, что он постоянно мониторит ситуацию, даёт шанс всем, берёт на сборы по 50 человек. Один да выскочит! Конкуренция нужна.

— Будогосский собирает вокруг себя массу негатива .

— Это правда. До конца чемпионата осталось несколько туров, и никто, естественно, не будет делать никаких перемен. Но мы о них думаем…

Будогосский — хороший преподаватель. Административная работа — это ежедневный труд. Найти хорошего руководителя судейского корпуса — непросто.

Надо давать шанс судьям. Чтобы было несколько судейских школ и арбитры не по блату попадали в этот судейский корпус, а были лифты, дающие такую возможность.

Тогда будет конкурентная среда и арбитров не будут приводить какие-то товарищи, которым они будут по гроб жизни обязаны. Чтобы не было такого, когда ему при первом же звонке скажут, что делать в той или иной игре.

Вот, например, Карасёв. У всех судей должен быть такой имидж, харизма. Всё время вспоминаю Игоря Егорова . Разве он не ошибался? Он даже неправильные пенальти ставил с невероятной убедительностью, но все знали, что он такой и никогда не будет вести нечестную игру. Хочется, чтобы у нынешних судей был свой авторитет.

— Карасёва долго не назначали на важные матчи. Почему?

— Я и сам удивлён. Назначения судей — не моё дело. Но когда смотрю, на какие матчи кого ставят, понимаю: странный список. Специально, что ли, Карасёва назначают на малозначимые игры, чтобы не ошибся где? Да он должен судить все топовые встречи — такие как «Спартак» — «Локомотив»! Есть восемь рефери ФИФА, которые должны нести на себе всю основную нагрузку.

«Дорогое жильё в Саранске? Понятно, что каждый хочет заработать»

— Пробежимся по городам ЧМ. По Самаре, например, есть вопросы даже у местных жителей.

— Я недавно был в Самаре и глобальных проблем не вижу. Отели, думаю, будут доделаны вовремя. Аэропорт практически введён в эксплуатацию. Тренировочная база в Тольятти введена в строй. Да, есть сложность со стадионом в Самаре. Наверное, это один из самых трудных по реализации проектов. Второй по сложности после «Лужников».

Но он сейчас отстаёт от других всего на две недели. Единственная проблема — газон, который пока не засеян. Но мы нашли технологию, я ей доверяю. На поле будет рулонный газон, как в Питере. В чаше стадиона уже стоит парник, сделана вся инженерка. Теперь наша задача раскатать этот газон, когда будет плюсовая температура. Многое зависит от погоды. 28 апреля мы хотим там провести первый матч. Пока переносить не намерены.

— Ещё один проблемный город — Калининград. По слухам, там стадион чуть ли не под землю уходит.

— Это всё глупости. Там стадион на сваях, поэтому он дороже некоторых. Вы передайте это тем, кто слухи распространяет. В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона.

— Власти Калининграда предлагают жителям города уехать на время проведения ЧМ. Это вообще как?

— Это неправильно. Вот один кто-нибудь сказал что-то, и это разнеслось. То у них заводы закрывают, то фабрики. Когда мы готовились к Кубку конфедераций, кто-то сказал, что акватория Невы будет закрыта. Но это же не так.

— Заводы в Волгограде будут закрыты?

— Согласно указу президента, в тех местах, где есть вредное производство, которое может угрожать безопасности вблизи спортивных объектов, работа должна быть упорядочена. Если не закрывать объект, то должны быть приняты дополнительные меры безопасности. Допустим, у вас аммиачная станция — покажите, что у вас будут дополнительные дежурства и тому подобное. Страна дала гарантии безопасности. Пожалуй, это один из самых главных моментов в этом проекте. И служба безопасности, поверьте, у нас работает надёжно. Она многофакторная, начиная с камер в городе и заканчивая упорядоченной работой вредных производств.

— Вы знаете, сколько стоит жильё в Саранске?

— Да, знаю. Будем стараться вернуть это в цивилизованное русло. Конечно, гражданин, который сам сдаёт жильё, вправе устанавливать любую цену. Понятно, что каждый хочет заработать. Как в некоторых статьях пишут, «всю зарплату можно отдать за ночь в Саранске!»

Недавно я был в городе и присутствовал на открытии нескольких отелей. Поймите, я практик и понимаю, что это такое, когда 40 тысяч болельщиков должны приехать в Саранск на одну игру. У нас будет система логистики между городами: поезд придёт и будет стоять четыре часа, чтобы часть болельщиков смогла вернуться в Москву после окончания матча. Будут автобусы, которые повезут их в другие города. Мы всё это продумаем, и каждый город предоставит совместно с Ростуризмом программу на утверждение. По другим городам нерешаемых проблем нет.

— Тема с отловом собак — можно расставить точки над i в этом вопросе?

— Хочу сказать людям, которые собирают подписи, и организациям по защите животных — мы уже реагируем и взяли ситуацию под контроль. Готов закон, который регламентирует гуманное отношение к животным. Согласно нему, приоритетом будет не отлов и убийство животного, а система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск). Эту систему применяют во многих европейских странах. Принятия закона ждут уже больше 10 лет, надеюсь, на ближайшей сессии Дума его примет. Ситуацию мониторим. Несколько раз лично встречался с правозащитниками. Их позиции и опасения разделяю. Никто не собирается затягивать ситуацию и поддерживать истребление собак.

— Что думаете о фан-зоне перед МГУ и о петициях, которые сейчас пишут студенты?

— Организация фан-зон — зона ответственности городов, принимающих ЧМ. Что касается Москвы и Воробьёвых гор, есть часть студентов, которая этим недовольна. Я знаю. Мы уже развернули сцену в сторону Воробьёвых гор, сдвинули подальше от общежитий, уменьшили численность с 40 000 до 25 000. Где в столице найдёшь лучше место для фан-зоны? На ВДНХ, например, реконструкция. Если и эти меры не устраивают, мы посмотрим ещё раз. На сегодняшний день все пожелания учтены.

— Кроме того, студенты жаловались на сдвинувшиеся сроки сессии.

— Такое событие, как чемпионат мира, бывает раз в жизни! Фан-зона — это важный элемент в концепции ЧМ. Это тот случай, когда можно чуть сдвинуть сессию. Да, я читал, кого-то из общежитий выселяют . Но выселения точно не должно быть.

— Нет опасений, что после Евро-2020 спорт в списке интересов государства уйдёт на второй план?

— Таких опасений нет. Потому что президент в своём послании очень чётко обозначил приоритетные направления развития страны. И одно из главных — улучшение качества жизни людей, продолжительность жизни. А спорт как ничто иное влияет и на здоровье граждан, и на качество их жизни. Он всегда объединял и будет объединять людей. Есть поручения по развитию материально-технической базы в дальних регионах: Крым, Дальний Восток.

— Что, кстати, с крымским футболом?

— У него особый статус, выданный УЕФА. Пока политическая ситуация не будет разрешена, к сожалению, никто из футбольных органов не сможет вмешиваться. Сегодня мы исходим из того, что это наша территория, которую мы развиваем. У нас есть специальный раздел в программе развития физической культуры и спорта. В Крыму будет построен специальный центр спортивной подготовки. Поддерживаем субсидиями развитие детского футбола, турниров. Но профессиональный футбол контролируется ФИФА и УЕФА.

«Если уж «Локомотив» — «Спартак» не показывать… Удивили!»

— Вы согласны, что без продажи пива футбольные клубы не смогут нормально зарабатывать?

— Доходы от продажи пива — это один из множества доходов. Если взять экономику футбола, сравнить с доходами европейских лиг — всем же ясно, что основные деньги идут от продажи телеправ, спонсорских контрактов, продажи билетов. РФПЛ как раз сейчас занимается продажей телеправ на новый цикл. Конкурс объявили — никто пока не приходит. Требуется совместная работа лиги и клубов с потенциальными вещателями.

— Как восприняли отсутствие в федеральном эфире матча «Локомотив» — «Спартак»?

— Ну, это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать. Абсолютно убеждён: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале.

— Вы довольны работой РФПЛ?

— Думаю, они и сами не до конца удовлетворены. На самом деле, работы по развитию профессионального футбола предстоит ещё много.

— Все, кроме РФПЛ, знали полгода назад дату выборов президента России.

— Неправда.

— Правда. Есть соответствующий федеральный закон .

— Дайте мне бумагу (начинает рисовать). Если вы посмотрите календарь, то увидите, что из семи дней недели УЕФА забирает все лучшие даты. Если мы можем играть в оставшиеся четыре дня, то так и делаем. До мая. Да, сейчас перенесли три игры в последний момент, но вы же понимаете — все ждали результатов наших клубов в еврокубках. Что неправильно!

— Ждали, что не пройдут?

— Не я это сказал!

— Один из поводов для критики РФПЛ — весенние матчи, которые логичнее проводить на юге.

— Со следующего чемпионата мы вмешаемся в этот процесс. Хотя клубы сами должны принимать решения. Но в Лиге Европы играют — молчат. Начинается чемпионат, становится холоднее — начинают кричать. Получается, там их всё устраивает, а здесь нет?

Из-за ведущих клубов и состоялся переход на систему «осень-весна» — чтобы дать им пару туров игровой практики. Однако при старой системе мы два раза пели в раздевалке «День победы». Пели и пили. А при этой ещё ни разу. Но обратный переход делать не будем. Однозначно.

В этот момент Виталий Леонтьевич отвлекается и спрашивает: «Локомотив» там сыграл?». Узнав, что «Локо» обыграл «Урал» 2:0, Мутко восхищённо восклицает: «Ничего себе! Палыч жжёт!». Тут же уточняет, забил ли кто-то из Миранчуков. А затем искренне радуется, узнав, что именно Антон стал автором первого гола. «Мне когда первый список игроков сборной принесли, я сначала не понял, почему один брат. А они Лёшу в нападающие записали!».

«Когда надо снять стресс, плаваю или гуляю в парке»

— Работы у вас много. А сколько часов в неделю вы можете посвятить семье?

— Только воскресенье. И то не всегда целиком — иногда бывают какие-то события или мероприятия. Отключить все телефоны? У меня один есть, который выдали, его выключать запрещено (смеётся).

— Что для вас идеальный выходной?

— Ну вот 8 марта, например, я провёл в Санкт-Петербурге. У меня две дочки и четыре внучки. Представляете, какой для меня хороший праздник? Посидел с ними часа четыре, поздравил всех.

— Родные не говорят: «Может, хватит уже?»

— Говорят, и давно. Наверное, это действительно ненормально. Я 8 марта как раз поймал себя на этой мысли: дети выросли, теперь даже внуки есть. Старшая внучка третий класс заканчивает — а мне казалось, что она ещё во втором. Третий! Зашла взрослая девочка, и не посюсюкаешься с ней. Вторая внучка первый класс заканчивает, третья в первый класс пойдёт. Время летит! Эта работа страшно гонит жизнь вперёд. Вот до ЧМ почти 80 дней осталось. У меня постоянные перелёты — всё это съедает время.

— Как у вас сейчас с английским?

— Не жалуюсь! Когда мне надо, общаюсь с коллегами. Я когда просил коллег на исполкоме ФИФА поддержать кандидатуру РФ в выборе-2018, сказал коллегам, что обещаю говорить на английском «лайк биг май френд Джефри Томпсон». А Томпсон — британец. Так один член исполкома из африканской страны ответил мне: «Виталий! Не надо как Томпсон! Когда ты говоришь, я тебя понимаю, а его — нет».

— Отдельные ваши фразы на английском стали мемами. — Если вы думаете, что я это планировал, это не так. Иногда само собой получается. История с «ноу криминалити», например. Это был конгресс ФИФА, передо мной много камер, микрофоны в лицо. Все вопросы «Россия», «безопасность», «коррупция», «криминалитет». Я им в ответ: «Ноу криминалити». И ушёл. А что оставалось делать?

— Какой у вас рецепт снятия стресса?

— Физические нагрузки. Они помогают выключить голову. Плаваю иногда. А порой, чтобы избавиться от стресса, нужно просто пережечь себя, погулять в одиночестве. В парк для этого выхожу.

— В вашей жизни есть место традициям?

— Пасху встречаю с семьёй. Сам делаю салаты на Новый год: оливье, селёдку под шубой.

— А какие крепкие напитки любите?

— Я вообще к алкоголю спокойно отношусь. Но из всех напитков предпочитаю сейчас красное вино. Помню, в зенитовские времена Анатолий Бышовец любил красное, «Каберне Совиньон». И одновременно раков ел! (Смеётся.) Я ему говорю: «Анатолий Фёдорович, какое же красное вино с раками-то? Не подходит же!»

— Самый безрассудный поступок, который вы совершили в юности?

— Может, он был и безрассудным, но правильным. Судьбоносным даже. Как-то раз я рубашку продал и в Питер поехал. Не было денег на поезд из Ростова. Поступал в мореходное училище. Раньше все хотели быть капитанами. Не поступил и возмущался. А потом забрал документы и поехал в Питер — морской город всё-таки.

— А за сколько продали рубашку?

— Я к проводнику подошёл, начал заливать: мне надо туда, все дела. Он отвечает: «Не заливай мне тут. Деньги есть?» — «Нет». — «А что есть?» — «Рубашка». В сеточку такая была, как сейчас помню! Я её достал — он меня довёз до Питера в своём купе, зайцем.

— А что за тёмная история была со сменой вашего имени с Виктора на Виталий?

— Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или ещё где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет. Может быть, крестили Виктором?

Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия.

— От какой своей черты вы бы хотели избавиться?

— Возможно, от доверчивости.

— Вы доверчивый?

— Ну, не совсем. Я просто слишком верю людям. Долго никого не увольняю, стараюсь дать возможности, шансы. Совсем недавно у нас был тренинг — как руководить коллективом. Есть некая система, по которой оценку руководителю должны давать его подчинённые. Руководитель одного крупного банка рассказывал, что после такого анкетирования сотрудников мягкость в кадровых вопросах ему многие поставили одним из главных недостатков. Так что, возможно, мне надо быть тоже пожёстче. Подумаю на досуге об этом (улыбается).