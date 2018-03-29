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После матче «Аталанта» — «Боруссия» открыли дело о расизме
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УЕФА открыл дело о расизме в матче «Аталанта» — «Боруссия» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
УЕФА открыл дисциплинарное дело о расистском поведении болельщиков "Аталанты" в матче 1/16 финала Лиги Европы против дортмундской "Боруссии" (1:1). Во время игры со стороны фанатов итальянцев были зафиксированы обезьяньи ухания.
Кроме того, "Аталанта" заплатит 34 тысячи евро за использование фанатами пиротехники, бросание предметов и блокирование проходов.
Также 8 тысяч евро выплатит "Базель", болельщики которого жгли пиротехнику в выездной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:1).
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