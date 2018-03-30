В «Краснодаре» высказались об уходе Смолова

В «Краснодаре» назвали информацию о переходе Смолова в «Вест Хэм» вбросом

В «Краснодаре» прокомментировали информацию о возможном переде нападающего Фёдора Смолова в английский «Вест Хэм Юнайтед». «Факт — это когда клубы достигли договорённостей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали, и не будем комментировать», — приводит телеканал «360» слова руководителя пресс‐службы «Краснодара» Даниила Данильченко. Главный тренер команды Игорь Шалимов заявил, что ничего не знает о возможном переходе Смолова. «Это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации», — заявил специалист. Ранее в СМИ появилась информация, что Смолов хочет подписать контракт с «Вест Хэмом» до старта ЧМ-2018.