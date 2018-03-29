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ФИФА признает высокую квалификацию арбитров из РФ
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Сорокин: ФИФА признает высокую квалификацию арбитров из РФ, пригласив Карасева на ЧМ-2018 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Включение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в список судей чемпионата мира по футболу 2018 года является признанием высокой квалификации российских арбитров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что российская бригада арбитров во главе с Карасевым будет работать на матчах чемпионата мира в России. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Карасев в последние годы является единственным российским арбитром, который работал на крупных международных турнирах.
"Это решение — признание высокой квалификации российских арбитров. Очень хорошо, что наши судьи будут работать на чемпионате мира. Поздравляю ребят", — сказал Сорокин.
Российский судья будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года, тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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