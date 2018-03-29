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Английских судей оставили без ЧМ
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Чемпионат мира по футболу впервые с 1983 года пройдет без английских судей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Английские арбитры не приедут на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии просила Международную организацию футбола (ФИФА) заменить британского арбитра Марка Клаттенбурга, который не попал в окончательный список судей другим британским арбитром, но получила отказ.
Таким образом, турнир в России пройдет без британских арбитров, которые пропустят мировое первенство впервые с 1938 года
Ранее сообщалось, что российский футбольный судья Сергей Карасев будет работать на матчах чемпионата мира.
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