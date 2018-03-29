Английских судей оставили без ЧМ

Чемпионат мира по футболу впервые с 1983 года пройдет без английских судей

Английские арбитры не приедут на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации BBC, Футбольная ассоциация Англии просила Международную организацию футбола (ФИФА) заменить британского арбитра Марка Клаттенбурга , который не попал в окончательный список судей другим британским арбитром, но получила отказ.

Таким образом, турнир в России пройдет без британских арбитров, которые пропустят мировое первенство впервые с 1938 года