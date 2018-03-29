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Названа главная цель Запада в отношениях с РФ
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Захарова назвала главную цель Запада в отношениях с Россией 

РИА Новости 29 марта 2018
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Пятому каналу" предположила, что главная цель некоторых западных стран — не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России.
Отвечая на вопрос ведущего, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу, Захарова указала, что "это просто голубая мечта, это главная цель".
"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", — сказала она.
"Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля", — добавила Захарова.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в России.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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