Ещё
Стадион в Селятине проверили на готовность к ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стадион в Селятине проверили на готовность к ЧМ‑2018 

РИАМО 29 марта 2018
Фото: РИАМО
Специалисты Госадмтехнадзора Подмосковья и Главгосстройнадзора Московской области проверили стадион в подмосковном Селятине, где во время чемпионата мира по футболу будет готовиться сборная Туниса, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.
«В поселке Селятино специалисты двух надзорных ведомств Московской области — Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор — в рамках совместной операции «Чистая игра» провели проверку готовности непосредственно реконструированного здания, прилегающей территории, поля дорожек стадиона «Строитель» к чемпионату мира по футболу», — говорится в сообщении.
Цель проведения совместных проверок — оценка качества содержания и состояния объектов реконструкции и строительства, а также рекреационных территорий и общественных зон, прилегающих к ним. Как только наступит благоприятная погода, начнутся работы по благоустройству окружающей территории стадиона. В ходе проверки руководитель проекта рассказал о готовности к чемпионату реконструированного здания.
Как отмечается в сообщении, специалисты Госадмтехнадзора и Главгосстройнадзора региона воочию убедились, насколько качественно сработали строители. Селятино выбрано в качестве одной из тренировочных баз чемпионата, здесь будет готовиться к матчам сборная Туниса.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.
РИАМО: последние новости
Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба снова пропустил тренировку Болельщики ЧМ‑2018 смогут бесплатно ездить на электричках только в день матчей в Москве Глава Минспорта Подмосковья осмотрел базу сборной Бельгии в Дедовске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201837
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-20181
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение