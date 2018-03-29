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Гордюшенко выбыл до конца сезона из-за травмы
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Футболист ЦСКА Гордюшенко выбыл до конца сезона из-за травмы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Астемир Гордюшенко перенес операцию на колене и выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист получил травму наружного мениска правого коленного сустава в товарищеском матче с "Рязанью". Сроки восстановления игрока определятся позднее.
В составе ЦСКА Гордюшенко дебютировал в октябре 2016 года в матче против "Ростова" (0:2), выйдя на замену на 89-й минуте. В текущем сезоне футболист, которому 30 марта исполнится 21 год, провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, но результативными действиями.
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