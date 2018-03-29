Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России

Сергей Карасев включен в список арбитров на чемпионат мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала в четверг имена судей, приглашенных для работы на матчах чемпионата мира в России. В список впервые с 2006 года вошли представители нашей страны — главный арбитр Сергей Карасев, а также ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Известие вызвало воодушевление в российской футбольной среде. Так, глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский объяснил включение Карасева в шорт-лист тем, что в России существует «отличная школа футбольного арбитража».

«Потому что просто так судьи на чемпионат мира не попадают, — сказал он «СЭ». — Хочу от всей души пожелать бригаде, чтобы на турнире как можно дольше продолжался их путь. Дай бог, чтобы до финала. А может быть, удастся отработать и финал. ФИФА продолжала отбор не один месяц. И наблюдения, которые велись за нашей бригадой, в том числе и в чемпионате России, позволили принять итоговое решение о включении в список. Искренне рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списков».

Сам «герой вечера» отказался подробно комментировать выбор своей кандидатуры, предложив дождаться официального подтверждения в виде электронного письма из ФИФА.

На фоне не слишком широкой представленности отечественного судейского корпуса на высшем международном уровне 38-летний Карасев в последние годы действительно выделяется востребованностью. В его активе — два матча на Евро-2016 во Франции (Румыния — Швейцария и Исландия — Венгрия), а также игра японцев и колумбийцев на бразильской Олимпиаде тем же летом.

Трудиться по выбранной профессии москвич начал в 21-летнем возрасте в качестве лайнсмена на встречах второго дивизиона, хотя на непрофессиональных состязаниях работал и еще раньше, прославившись благодаря лысому уже в юности из-за особенностей организма черепу, за что получил прозвище «Русский Коллина (в честь легендарного итальянского коллеги).

Как главный судья он дебютировал в Премьер-лиге в 2008 году, а еще два сезона спустя добился высокого ранга „арбитр ФИФА“.

Карасев на постоянной основе обслуживает матчи решающих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, хотя на родине порой бывает небезупречен. Впрочем, даже несмотря не периодические ошибки, к нему никогда не возникало подозрений в пристрастности к одной из команд, а потому наказания не получались слишком строгими.

Предыдущим россиянином, которому выпала честь поработать на мундиале, стал Валентин Иванов , в 2013-2016 годах являвшийся руководителем департамента судейства и инспектирования РФС. На ЧМ в ЮАР-2006 он отсудил три игры, в том числе скандальный матч 1/8 финала между португальцами и голландцами, где показал 16 желтых и четыре красные карточки.

К соревнованиям допущены 35 главных арбитров и 63 ассистента из 46 стран. При этом впервые с 1938 года на ЧМ не будет судей из Великобритании.

Единственным претендентом на поездку в Россию от этой страны являлся 43-летний Марк Клаттенбург . Два года назад он обслуживал финал ЧЕ Португалия — Франция, однако теперь его кандидатура почему-то не устроила ФИФА…

Уроженец окрестностей Ньюкасла по-прежнему считается ведущим арбитром Англии, входя в суперэлитную „Избранную группу судей“ для обслуживания матчей АПЛ и других национальных турниров.

Если верить „Би-би-си“, Футбольная ассоциация Англии просила ФИФА заменить Клаттенбурга другим британским судьей, но получила категорический отказ.

Как следует из заявления ФИФА, „итоговый список бригад составлялся с учетом квалификации и личных качеств арбитров, а также уровня понимания футбола и умения читать игру и разбираться в тактике команд“.