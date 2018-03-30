Елочные шары в виде футбольных мячей появятся в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 

Особые елочные шары появятся в Нижнем Новгороде специально к чемпионату мира по футболу, сообщила РИА Новости замдиректора фабрики стеклянных елочных украшений «Ариель». Там специально для болельщиков придумали коллекцию Ole-Ole-Ole. Это елочные шары диаметром 80 миллиметров в виде футбольного мяча, а также шары с видом на Стрелку и с изображением стадиона, где пройдут матчи турнира. Стеклодувы фабрики изготовили и единственный специальный шар диаметром 24 сантиметра. Его уже покрыли золотой краской и теперь на него наносят черной краской пятиугольники. Готовый символ чемпионата мира по футболу установят в витрине фабрики.