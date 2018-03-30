Мутко объяснил «ноу криминалити»

Бывший министр спорта Виталий Мутко заявил в интервью «Чемпионату», что не планировал становиться мемом.

По его словам, то, что некоторые его высказывания на английском языке стали таковыми, получилось «само собой». В пример действующий зампред правительства России привел «историю с "ноу криминалити"». По его словам, на конгрессе ФИФА в 2015 году перед ним было много камер, микрофоны лезли в лицо, а все вопросы журналистов касались «безопасности, коррупции, криминалитета». Поэтому Мутко и произнес «Ноу криминалити».

«И ушел. А что оставалось делать?» — сказал он.

Также экс-министр подчеркнул, что теперь «не жалуется» на свой английский, так как может общаться с коллегами, «когда надо».

Виталий Мутко произнес фразу «Ноу криминалити» в 2015 году, отвечая на вопросы журналистов о коррупционном скандале в ФИФА и его связи с тем, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу.